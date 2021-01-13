Итальянский шеф-повар поделился рецептом оригинального блюда, которое прекрасно дополнит праздничное меню. Как правильно приготовить – читайте далее в материале.

Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Аранчини в переводе с итальянского – "апельсин". Это традиционное блюдо сицилийской кухни, которое готовят с мясом или с моцареллой, томатным соусом, зеленым горошком и обваливают в панировочных сухарях. Мы уверены, что рисовые шарики понравятся всем не только вкусом, но и презентацией.

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Рисовые шарики с мясом

Ингредиенты:

– 200 граммов риса;

– 30 граммов сливочного масла;

– 10 граммов оливкового масла;

– 200 граммов твердого сыра (Качокавалло);

– 250 граммов рагу;

– 2 яйца;

– 100 граммов муки;

– 150 граммов белого вина;

– 0,5 литров бульона;

– соль, черный перец;

– куркума и шафран;

– подсолнечное масло, панировочные сухари.

На сковороду со сливочным и оливковым маслом выложите сухой рис, добавьте шафран, куркуму, белое вино, бульон, соль, перец, перемешайте, готовьте на медленном огне 15 минут. Выложите на противень для охлаждения. Твердый сыр нарежьте ломтиками. В миске взбейте яйца. Из риса сформируйте кружочек, сверху выложите рагу, ломтик сыра, заверните, формируя шарик, обваляйте в муке, окуните в яйцо и обжарьте в кастрюле с кипящем подсолнечном масле. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите рисовые шарики на деко, отправьте запекаться на 7 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт рисовых шариков с мясом от Марко Черветти в видео: