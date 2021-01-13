Аранчини – рецепт вкусных рисовых шариков с мясом от Марко Черветти
Итальянский шеф-повар поделился рецептом оригинального блюда, которое прекрасно дополнит праздничное меню. Как правильно приготовить – читайте далее в материале.
Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Аранчини в переводе с итальянского – "апельсин". Это традиционное блюдо сицилийской кухни, которое готовят с мясом или с моцареллой, томатным соусом, зеленым горошком и обваливают в панировочных сухарях. Мы уверены, что рисовые шарики понравятся всем не только вкусом, но и презентацией.
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Рисовые шарики с мясом
- На сковороду со сливочным и оливковым маслом выложите сухой рис, добавьте шафран, куркуму, белое вино, бульон, соль, перец, перемешайте, готовьте на медленном огне 15 минут. Выложите на противень для охлаждения.
- Твердый сыр нарежьте ломтиками.
- В миске взбейте яйца. Из риса сформируйте кружочек, сверху выложите рагу, ломтик сыра, заверните, формируя шарик, обваляйте в муке, окуните в яйцо и обжарьте в кастрюле с кипящем подсолнечном масле.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите рисовые шарики на деко, отправьте запекаться на 7 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт рисовых шариков с мясом от Марко Черветти в видео:
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