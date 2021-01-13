Італійський шеф-кухар поділився рецептом оригінальної страви, яка чудово доповнить святкове меню. Як правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Аранчині у перекладі з італійської – "апельсин". Це традиційна страва сицилійської кухні, яку готують з м'ясом або з моцарелою, томатним соусом і зеленим горошком та обвалюють у панірувальних сухарях. Ми впевнені, що рисові кульки сподобаються усім не тільки смаком, а й презентацією.

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Рисові кульки з м'ясом

Інгредієнти:

– 200 грамів рису;

– 30 грамів вершкового масла;

– 10 грамів оливкової олії;

– 200 грамів твердого сиру (Качокавало);

– 250 грамів рагу;

– 2 яйця;

– 100 грамів борошна;

– 150 грамів білого вина;

– 0,5 літрів бульйону;

– сіль, чорний перець;

– куркума і шафран;

– соняшникова олія, панірувальні сухарі.

На пательні з вершковим маслом, оливковою олією викладіть сухий рис, додайте шафран, куркуму, біле вино, бульйон, сіль, перець, перемішайте, готуйте на малому вогні 15 хвилин. Викладіть на деко для охолодження. Твердий сир наріжте скибочками. У мисці збийте яйця. З рису сформуйте кружечок, зверху викладіть рагу, скибочку сиру, загорніть, формуючи кульку, обваляйте у борошні, занурте у яйце, далі у панірувальні сухарі, обсмажте у каструлі з розігрітою соняшниковою олією. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть рисові кульки, відправте запікатись на 7 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт рисових кульок з м'ясом від Марко Черветті у відео: