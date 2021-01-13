Аранчині – рецепт смачних рисових кульок з м'ясом від Марко Черветті
Італійський шеф-кухар поділився рецептом оригінальної страви, яка чудово доповнить святкове меню. Як правильно готувати – читайте далі у матеріалі.
Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Аранчині у перекладі з італійської – "апельсин". Це традиційна страва сицилійської кухні, яку готують з м'ясом або з моцарелою, томатним соусом і зеленим горошком та обвалюють у панірувальних сухарях. Ми впевнені, що рисові кульки сподобаються усім не тільки смаком, а й презентацією.
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Рисові кульки з м'ясом
- На пательні з вершковим маслом, оливковою олією викладіть сухий рис, додайте шафран, куркуму, біле вино, бульйон, сіль, перець, перемішайте, готуйте на малому вогні 15 хвилин. Викладіть на деко для охолодження.
- Твердий сир наріжте скибочками.
- У мисці збийте яйця. З рису сформуйте кружечок, зверху викладіть рагу, скибочку сиру, загорніть, формуючи кульку, обваляйте у борошні, занурте у яйце, далі у панірувальні сухарі, обсмажте у каструлі з розігрітою соняшниковою олією.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть рисові кульки, відправте запікатись на 7 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт рисових кульок з м'ясом від Марко Черветті у відео:
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