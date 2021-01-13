Самые вкусные закуски к праздничному столу на любой вкус, а еще они очень вкусные и легкие в приготовлении.

SmachnoNews подготовил для вас три вкусные закуски к праздничному столу, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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– гренки с печенью трески

Брускеты с печенью трески

Замечательная и быстрая в приготовлении закуска из печени трески понравится каждому. Гренки можно заменить на свежий хрустящий багет или батон.

Ингредиенты:

– 1 шт. печени трески;

– гренки;

– сливочное масло;

– лук репчатый.

Смажьте сливочным маслом гренки, выложите на них печень трески и легонько размажьте по поверхности. Нарежьте репчатый лук кольцами и выложите на бутерброды. Сразу подавайте закуску к столу, чтобы гренки не успели размякнуть. Приятного тебе аппетита!

– фаршированные яйца с грибами

Фаршированные яйца

Традиционные вареные яйца можно приготовить еще вкуснее добавив к ним шампиньоны – это очень вкусная и быстрая в приготовлении закуска.

Ингредиенты:

– 10 куриных яиц;

– 200 шампиньонов;

– 1 луковица;

– соевый соус;

– майонез на ваш вкус.

Тщательно помойте яйца, отварите их до готовности и охладите. Очищенные от скорлупы яйца разрежьте пополам и выньте желтки. Половинки белков выложите на тарелку, а желтки разомните вилкой. Грибы почистите и помойте, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте вместе с луком на сковороде. Заправьте зажарку соевым соусом и готовьте еще 2-3 минуты. Соедините желтки с грибной зажаркой и перемешайте до однородной массы. Начините яйца полученной массой и подавайте к столу. Приятного тебе аппетита!

– жареный сыр в кляре

Сыр в кляре

Нежная закуска из сыра в кляре еще вкуснее будет с клюквенным соусом или кетчупом.

Ингредиенты:

– 400 г сыра Моцарелла;

– панировочные сухари;

– 2 яйца.