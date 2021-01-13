Подборка блюд на Старый Новый Год 2021: быстрые и вкусные рецепты закусок
Самые вкусные закуски к праздничному столу на любой вкус, а еще они очень вкусные и легкие в приготовлении.
SmachnoNews подготовил для вас три вкусные закуски к праздничному столу, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
Читайте также Вкусные рецепты салатов с курицей на Старый Новый Год
– гренки с печенью трески
Брускеты с печенью трески
Замечательная и быстрая в приготовлении закуска из печени трески понравится каждому. Гренки можно заменить на свежий хрустящий багет или батон.
- Смажьте сливочным маслом гренки, выложите на них печень трески и легонько размажьте по поверхности.
- Нарежьте репчатый лук кольцами и выложите на бутерброды. Сразу подавайте закуску к столу, чтобы гренки не успели размякнуть. Приятного тебе аппетита!
– фаршированные яйца с грибами
Фаршированные яйца
Традиционные вареные яйца можно приготовить еще вкуснее добавив к ним шампиньоны – это очень вкусная и быстрая в приготовлении закуска.
- Тщательно помойте яйца, отварите их до готовности и охладите. Очищенные от скорлупы яйца разрежьте пополам и выньте желтки. Половинки белков выложите на тарелку, а желтки разомните вилкой.
- Грибы почистите и помойте, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте вместе с луком на сковороде.
- Заправьте зажарку соевым соусом и готовьте еще 2-3 минуты.
- Соедините желтки с грибной зажаркой и перемешайте до однородной массы.
- Начините яйца полученной массой и подавайте к столу. Приятного тебе аппетита!
– жареный сыр в кляре
Сыр в кляре
Нежная закуска из сыра в кляре еще вкуснее будет с клюквенным соусом или кетчупом.
- Нарежьте сыр грубыми кусками.
- Яйцо размешайте вилкой, вмокайте в него кусочки сыра и обваливайте в панировочных сухарях.
- Разогрейте фритюр до 190 градусов и обжаривайте в нем сыр в кляре до золотой корочки.
- Готовую закуску подавайте горячей к столу вместе с соусом. Приятного тебе аппетита!
Источник: SmachnoNews
Поделиться новостью