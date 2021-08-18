Борщ особенно сочетается с разнообразными пикантными дополнениями – хрустящим луком, запеченным чесноком, нежным салом и хрустящим хлебом. Вкус борща прекрасно подчеркнет вкусная намазка из чеснока и сала.

Не пропустите "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит

Рецепт закуски из перетертого сала

Время: 30 минут
Порций: 2

Замечательная закуска / Фото Pinterest

Ингредиенты:

  • 300 грамм сала
  • 5 зубчиков чеснока;
  • черный перец по вкусу;
  • пучок сушеной петрушки;
  • 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. С сала необходимо снять кожу и нарезать небольшими кусочками. Перекрутите на мясорубке.
  2. Чеснок раздавить на чеснокодавке.
  3. В тарелку к салу добавьте специи, чеснок и все тщательно смешайте.
  4. Учтите, если сало было засоленным, то соли следует дать меньше или обойтись без нее.
  5. Намазку следует подавать на гренках или со свежим хлебом.

Смотрите детальное видео приготовления:

По теме Новый тренд тиктока: хрустящий багет с запеченным чесноком – детальное видео

Как выбрать вкусное сало


Современная доказательная медицина говорит, что употребление сала в умеренном количестве приносит пользу организму. Самые вкусные куски сала белого цвета и без постороннего запаха. Оптимальная толщина сала – от ти до шести сантиметров. Стоит обратить внимание на кожуру: она должна быть тщательно очищеной и гладкой. Сало на ощупь должно быть влажным и жирным, но не липким.