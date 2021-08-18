Борщ особливо смакує із різноманітними пікантними додатками – хрусткою цибулею, запеченим часником, ніжним салом та хрустким хлібом. Смак борщу чудово підкреслить смачна намазка із часнику та сала.
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Рецепт закуски з перетертого сала
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Чудова закуска / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 300 грам сала;
- 5 зубчиків часнику;
- чорний перець до смаку;
- пучок сушеної петрушки;
- 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- З сала необхідно зняти шкіру та нарізати невеликими шматочками. Перекрутіть на м'ясорубці.
- Часник роздавити на часникодавці.
- У тарілку до сала додайте спеції, часник та все ретельно змішайте.
- Зважте, якщо сало було засолене, то солі слід дати менше або обійтися без неї.
- Намазку слід подавати на грінках чи зі свіжим хлібом.
Перегляньте детальне відео приготування:
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Як обрати смачне сало
Сучасна доказова медицина каже, що вживання сала у помірній кількості приносить користь організму. Найсмачніші шматки сала білого кольору та без стороннього запаху. Оптимальна товщина сала – від тьох до шести сантиметрів. Варто звернути увагу на шкірку: вона повинна бути ретельно очищена та без щетини. Сало на дотик має бути вологим і жирним, але не липким.