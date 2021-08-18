Ароматная закуска: намазка к борщу от Евгения Клопотенка – видео с подробностями

Для того, чтобы обед получился особенно удачным, стоит удивить гостей особенным дополнением к обеду. Ароматное сало на хрустящем хлебе станет прекрасным дополнением к украинскому борщу.

Борщ особенно сочетается с разнообразными пикантными дополнениями – хрустящим луком, запеченным чесноком, нежным салом и хрустящим хлебом. Вкус борща прекрасно подчеркнет вкусная намазка из чеснока и сала.

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Рецепт закуски из перетертого сала

Время: 30 минут

Порций: 2

Замечательная закуска / Фото Pinterest

Ингредиенты:

300 грамм сала

5 зубчиков чеснока;

черный перец по вкусу;

пучок сушеной петрушки;

1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

С сала необходимо снять кожу и нарезать небольшими кусочками. Перекрутите на мясорубке. Чеснок раздавить на чеснокодавке. В тарелку к салу добавьте специи, чеснок и все тщательно смешайте. Учтите, если сало было засоленным, то соли следует дать меньше или обойтись без нее. Намазку следует подавать на гренках или со свежим хлебом.

Смотрите детальное видео приготовления:

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