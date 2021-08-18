Ароматная закуска: намазка к борщу от Евгения Клопотенка – видео с подробностями
18 августа 2021 , 22:30Читати новину українською
Источник:Ievgen Klopotenko
Для того, чтобы обед получился особенно удачным, стоит удивить гостей особенным дополнением к обеду. Ароматное сало на хрустящем хлебе станет прекрасным дополнением к украинскому борщу.
Борщ особенно сочетается с разнообразными пикантными дополнениями – хрустящим луком, запеченным чесноком, нежным салом и хрустящим хлебом. Вкус борща прекрасно подчеркнет вкусная намазка из чеснока и сала.
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Рецепт закуски из перетертого сала
Время: 30 минут
Порций: 2
Замечательная закуска / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 300 грамм сала
- 5 зубчиков чеснока;
- черный перец по вкусу;
- пучок сушеной петрушки;
- 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- С сала необходимо снять кожу и нарезать небольшими кусочками. Перекрутите на мясорубке.
- Чеснок раздавить на чеснокодавке.
- В тарелку к салу добавьте специи, чеснок и все тщательно смешайте.
- Учтите, если сало было засоленным, то соли следует дать меньше или обойтись без нее.
- Намазку следует подавать на гренках или со свежим хлебом.
Смотрите детальное видео приготовления:
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Как выбрать вкусное сало
Современная доказательная медицина говорит, что употребление сала в умеренном количестве приносит пользу организму. Самые вкусные куски сала белого цвета и без постороннего запаха. Оптимальная толщина сала – от ти до шести сантиметров. Стоит обратить внимание на кожуру: она должна быть тщательно очищеной и гладкой. Сало на ощупь должно быть влажным и жирным, но не липким.