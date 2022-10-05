Яблочная сангрия – один из многих вариантов популярного в Испании и Португалии напитка на основе вина. Он имеет фруктовый, слегка сладковатый освежающий вкус.

Не пропустите Рецепт куриных голеней в беконе, которые идеально подойдут для застолья с семьей или друзьями

Рецепт яблочной сангрии

Время: 45 минут

Порций: 4

По желанию декорируйте напиток ломтиком лайма или лимона / Фото cztery fajery

Ингредиенты:

1 яблоко;

1 апельсин;

2 столовые ложки сахара или по вкусу;

половина чайной ложки корицы;

1 бутылка сухого белого или красного вина;

300 миллилитров яблочного сока;

300 миллилитров апельсинового сока;

по желанию 100 миллилитров коньяка или бренди;

по желанию: палочка корицы, веточка розмарина, дольки апельсина, 3 – 4 гвоздики, зерна граната.

Приготовление:

Яблоко и апельсин нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с сахаром и корицей. Переложите фрукты в большой кувшин (в нем еще должно быть вино, яблочный и апельсиновый сок) и отставьте примерно на 30 минут. Добавить вино, яблочный сок, апельсиновый сок и перемешать. Подавайте сангрию охлажденной или с кубиками льда.