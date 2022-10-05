Яблочная сангрия – один из многих вариантов популярного в Испании и Португалии напитка на основе вина. Он имеет фруктовый, слегка сладковатый освежающий вкус.
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Рецепт яблочной сангрии
Время: 45 минут
Порций: 4
По желанию декорируйте напиток ломтиком лайма или лимона / Фото cztery fajery
Ингредиенты:
- 1 яблоко;
- 1 апельсин;
- 2 столовые ложки сахара или по вкусу;
- половина чайной ложки корицы;
- 1 бутылка сухого белого или красного вина;
- 300 миллилитров яблочного сока;
- 300 миллилитров апельсинового сока;
- по желанию 100 миллилитров коньяка или бренди;
- по желанию: палочка корицы, веточка розмарина, дольки апельсина, 3 – 4 гвоздики, зерна граната.
Приготовление:
- Яблоко и апельсин нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с сахаром и корицей.
- Переложите фрукты в большой кувшин (в нем еще должно быть вино, яблочный и апельсиновый сок) и отставьте примерно на 30 минут.
- Добавить вино, яблочный сок, апельсиновый сок и перемешать.
- Подавайте сангрию охлажденной или с кубиками льда.
Интересно знать
Есть много историй и легенд о происхождении сангрии. Одна говорит, что один из первых рецептов был создан в 1800 году испанскими и португальскими крестьянами, которые готовили этот напиток из продуктов земли, которые они имели в наличии: вино, яблоки, персики и цитры.
Есть и другая версия, согласно которой сангрия возникла около 1700 благодаря британским морякам. В то время в портах Антильских островов был запрет на алкогольные напитки, и моряки маскировали испанский ром медом, специями, местными фруктами и вином, чтобы сделать его похожим на фруктовый сок и его можно было пить в порту.