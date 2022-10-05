Яблучна сангрія – один з багатьох варіантів популярного в Іспанії та Португалії напою на основі вина. Він має фруктовий, злегка солодкуватий освіжаючий смак.

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Час: 45 хвилин

Порцій: 4

За бажанням декоруйте напій скибкою лайма чи лимону / Фото cztery fajery

Інгредієнти:

Приготування:

Цікаво знати



Існує багато історій і легенд про походження сангрії. Одна говорить, що один з перших рецептів було створено в 1800 році іспанськими і португальськими селянами, які готували цей напій з продуктів землі, які вони мали в наявності: вино, яблука, персики та цитри.

Є й інша версія, згідно з якою сангрія виникла близько 1700 року завдяки британським морякам. У той час в портах Антильських островів була заборона на алкогольні напої, і моряки маскували іспанський ром медом, спеціями, місцевими фруктами та вином, щоб зробити його схожим на фруктовий сік і його можна було пити в порту.