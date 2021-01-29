Эмпанадас, пучеро, аргентинский стейк – все это традиционные блюда Аргентины, о которых подробнее нам расскажет Елизавета Глинская.

Источник: инстаграм Лизы Глинской

О популярных блюдах аргентинской кухни рассказывает украинский кондитер и судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская.

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Аргентинская кухня достаточно простая и без лишнего пафоса, но в свою очередь очень вкусная! Блюда этой кухни преимущественно готовят из свежего мяса, также популярными продуктами в Аргентине является картофель, кукуруза, помидоры, рыба и морепродукты.

Аргентинский стейк

Аргентинский стейк считается одним из лучших в мире и готовят его обычно из говядины. Существует несколько видов этого блюда, прежде всего используют различные части мяса, готовят его без жира или с ним, также могут подавать слишком большие куски, а могут вообще маленькие. Все зависит от вкуса шеф-повара и гостя.

Аргентинский стейк / Стейк и гриль

Матамбре

Матамбре – это рулет из стейка. Принцип приготовления этого блюда такой: берут тонкий кусочек стейка, приправляют различными специями, а затем заворачивают в него целые отваренные яйца, сыр, морковь и перец. Повар обжаривает мясной рулет на углях или в печи.

В Аргентине достаточно распространено приготовление различных блюд на углях, у них даже есть специальные мангалы.

Асадо – именно так называют аргентинцы жареное мясо на углях, и безразлично, стейк это или ребрышки или колбаски.

Из курятины в Аргентине готовят очень вкусные отбивные по-милански – Миланес. Изредка встречают варианты из говядины или свинины. Миланеса – тоненькая отбивная в кляре и панировке.

Что до рыбных блюд, Лиза Глинская советует обязательно попробовать рыбу фаршированную морепродуктами.

Пучеро

Пучеро – аргентинский суп, по консистенции он чем-то похож на нечто среднее между рагу и редкими супом. В пучеро добавляют картофель, морковь, кукурузу, стручковую фасоль и лук и много специй.

Пучеро/Еда.ру

Локро

Локро – аргентинский суп, но его готовят из особого сорта картофеля, который растет только в этом регионе. Лиза Глинская уверяет, что он больше похож на рагу чем на традиционный суп, в него добавляют тушеную свинину, картофель и кукурузу.

В Аргентине готовят ньокки из картофеля, хоть это блюдо считается итальянским. В Аргентине их подают с жареным мясом, а иногда просто с базиликом и томатным соусом.

Вкусная аргентинская уличная еда – это без сомнений эмпанадос. Пирожки, которые жарят в кипящем масле. Начинки для эмпанадас могут быть разные: картофель, мясо, горох, креветки, шпинат с курицей, оливки и сыр с ветчиной.

Эмпанадос/bonappetit

Десерт альфахорес

Самым популярным десертом в Аргентине считают альфахорес. Это печенье-сэндвич из песочного теста и сливочными слоями.