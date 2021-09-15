Азу по-татарски – сытное мясное блюдо с говядиной и картофелем в томатном соусе. Это блюдо можно приготовить дома на сковородке, или на природе в казане.
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Рецепт азу по-татарски
Время: 30 минут
Порции: 6
Приготовление:
- Тщательно помойте мясо водой, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте говядину соломкой и протушите на масле.
Приготовление азу / Фото Еда
- Нарежьте полукольцами репчатый лук и обжарьте его вместе с мясом.
Приготовление азу / Фото Еда
- Добавьте томатную пасту, мелко нарезанные огурцы и залейте бульоном. Тушите блюдо под крышкой в течение 20 минут, до готовности.
Приготовление азу / Фото Еда
- На отдельной сковородке обжарьте нарезанный соломкой картофель. Когда он будет почти готов, добавьте его к мясу и заправьте специями.
Приготовление азу / Фото Еда
- Осторожно перемешайте блюдо ложкой и тушите еще 5 – 7 минут.
Приготовление азу / Фото Еда
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!