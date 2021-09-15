Азу по-татарськи – ситна м'ясна страва з яловичиною та картоплею в томатному соусі. Цю страву можна приготувати вдома на сковорідці, або на природі в казані.
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Рецепт азу по-татарськи
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Ретельно помийте м'ясо водою, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте яловичину соломкою та протушкуйте на олії.
Приготування азу / Фото Їжа
- Наріжте півкільцями ріпчасту цибулю та обсмажте її разом з м'ясом.
Приготування азу / Фото Їжа
- Додайте томатну пасту, дрібно нарізані огірки та залийте бульйоном. Тушкуйте страву під кришкою протягом 20 хвилин, до готовності.
Приготування азу / Фото Їжа
- На окремій сковорідці обсмажте нарізану соломкою картоплю. Коли вона буде майже готовою, додайте її до м'яса та заправте спеціями.
Приготування азу / Фото Їжа
- Обережно перемішайте страву ложкою та тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.
Приготування азу / Фото Їжа
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!