Азу по-татарски: вкусное и сытное блюдо с говядиной и овощами
15 сентября 2021 , 22:12Читати новину українською
Источник:"Еда"
Существует много вариаций приготовления азу. Популярное с бараниной и говядиной, но неизменными остаются картофель и томатный соус.
Азу по-татарски – сытное мясное блюдо с говядиной и картофелем в томатном соусе. Это блюдо можно приготовить дома на сковородке, или на природе в казане.
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Рецепт азу по-татарски
Время: 30 минут
Порции: 6
– 500 г говядины;
– 5 шт. репчатого лука;
– 3 шт. квашеных огурцов;
– 2 ст. л. томатной пасты;
– 1 кг картофеля;
– 1 стакан мясного бульона;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Тщательно помойте мясо водой, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте говядину соломкой и протушите на масле.
Приготовление азу / Фото Еда
- Нарежьте полукольцами репчатый лук и обжарьте его вместе с мясом.
- Добавьте томатную пасту, мелко нарезанные огурцы и залейте бульоном. Тушите блюдо под крышкой в течение 20 минут, до готовности.
- На отдельной сковородке обжарьте нарезанный соломкой картофель. Когда он будет почти готов, добавьте его к мясу и заправьте специями.
- Осторожно перемешайте блюдо ложкой и тушите еще 5 – 7 минут.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!