Азу по-татарски: вкусное и сытное блюдо с говядиной и овощами

Существует много вариаций приготовления азу. Популярное с бараниной и говядиной, но неизменными остаются картофель и томатный соус.

Азу по-татарски – сытное мясное блюдо с говядиной и картофелем в томатном соусе. Это блюдо можно приготовить дома на сковородке, или на природе в казане.

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Рецепт азу по-татарски

Время: 30 минут

Порции: 6

Приготовление:

Тщательно помойте мясо водой, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте говядину соломкой и протушите на масле.

– 500 г говядины;– 5 шт. репчатого лука;– 3 шт. квашеных огурцов;– 2 ст. л. томатной пасты;– 1 кг картофеля;– 1 стакан мясного бульона;– 3 зубчика чеснока.

Приготовление азу / Фото Еда

Нарежьте полукольцами репчатый лук и обжарьте его вместе с мясом.

Приготовление азу / Фото Еда

Добавьте томатную пасту, мелко нарезанные огурцы и залейте бульоном. Тушите блюдо под крышкой в течение 20 минут, до готовности.

Приготовление азу / Фото Еда

На отдельной сковородке обжарьте нарезанный соломкой картофель. Когда он будет почти готов, добавьте его к мясу и заправьте специями.

Приготовление азу / Фото Еда

Осторожно перемешайте блюдо ложкой и тушите еще 5 – 7 минут.

Приготовление азу / Фото Еда