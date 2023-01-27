Бабагануш – звезда израильской кухни

27 января 2023, 10:27
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Эктор Хименес-Браво

Давно искали рецепт изысканной, необычной и быстрой в приготовлении закуски? Попытайтесь приготовить бабагануш: всего несколько минут и блюдо готово!

Бабагануш – популярная закуска из баклажанов, которую часто подают в израильской кухне. Она идеально подойдет к свежей лужайке, чипсам из лаваша или лафы.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом бабагануша, чтобы и вы могли попробовать его дома.

Рецепт бабагануша

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– соль;
– черный молотый перец;
– 5 зубчиков чеснока;
– 20 граммов тахины;
– 5 граммов сока лимона;
– несколько веточек кинзы.

Приготовление:

  • Разрезаем баклажаны пополам, делаем сеточку ножом и приправляем специями.
  • Поливаем их растительным маслом и отправляем в предварительно разогретую духовку при 180 градусах, запекаться до готовности.
  • Готовые баклажаны охлаждаем, достаем ложкой срединки и смешиваем их с измельченным чесноком.
  • Добавляем нарезанную кинзу, тахини, специи и перемешиваем.
  • Заправляем оливковым маслом, лимонным соком, перемешиваем еще раз и подаем к столу.
  • Лучше всего бабагануш вкушает лаваш или паляницу.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак