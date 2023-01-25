Горячая закуска из целого хлеба, специй и творога – отличная идея как к праздничному столу, так и к обыденному. Такое блюдо легко готовить, без труда и излишней суеты.
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Фаршировать хлеб можно любыми продуктами, но Николай Люлько подготовил интересный рецепт с творогом, специями и оливками.
Рецепт фаршированного хлеба с сыром и оливками
- Время: 20 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарезаем целый хлеб не дорезая 5 миллиметров до конца, чтобы он держался груды.
- Из чеснока и зелени приправляя солью и растительным маслом готовим соус (измельчаем в блендере, или мелко нарезаем ножом). Смазываем весь хлеб, так чтоб соус попал в разрезы.
- Нарезанные оливки, маслины и вяленые томаты равномерно распространяем во все надрезы по всему хлебу.
- Равномерно распространяем тертый сыр (чедер, моцарелла, или другой любимый) во все надрезы.
- В зависимости от того любите ли вы остро распространяете нарезанный чили перец.
- Заворачиваем хлеб в бумагу для выпечки и отправляем в разогретую духовку, температура 180 градусов на 5 – 10 мин. Так чтоб сыр хорошо расплавился, а хлеб прогрелся внутри.
- Подаем к столу горячим.
Приятного тебе аппетита!