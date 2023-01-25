Горячая закуска из целого хлеба, специй и творога – отличная идея как к праздничному столу, так и к обыденному. Такое блюдо легко готовить, без труда и излишней суеты.

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Фаршировать хлеб можно любыми продуктами, но Николай Люлько подготовил интересный рецепт с творогом, специями и оливками.

Рецепт фаршированного хлеба с сыром и оливками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 белый хлеб;

– 30 граммов чеснока;

– 10 листочков розмарина;

– 30 граммов петрушки;

– 100 граммов оливкового масла;

– щепотка соли;

– 120 граммов оливок;

– 120 граммов маслин;

– 200 граммов вяленых томатов;

– 300 – 400 граммов твердого сыра;

– 1 – 2 перца чили.

Приготовление:

Нарезаем целый хлеб не дорезая 5 миллиметров до конца, чтобы он держался груды.

Из чеснока и зелени приправляя солью и растительным маслом готовим соус (измельчаем в блендере, или мелко нарезаем ножом). Смазываем весь хлеб, так чтоб соус попал в разрезы.

Нарезанные оливки, маслины и вяленые томаты равномерно распространяем во все надрезы по всему хлебу.

Равномерно распространяем тертый сыр (чедер, моцарелла, или другой любимый) во все надрезы.

В зависимости от того любите ли вы остро распространяете нарезанный чили перец.

Заворачиваем хлеб в бумагу для выпечки и отправляем в разогретую духовку, температура 180 градусов на 5 – 10 мин. Так чтоб сыр хорошо расплавился, а хлеб прогрелся внутри.

Подаем к столу горячим.

Приятного тебе аппетита!