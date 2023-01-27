Бабагануш – популярная закуска из баклажанов, которую часто подают в израильской кухне. Она идеально подойдет к свежей лужайке, чипсам из лаваша или лафы.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом бабагануша, чтобы и вы могли попробовать его дома.

Рецепт бабагануша

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 10 миллилитров оливкового масла;

– соль;

– черный молотый перец;

– 5 зубчиков чеснока;

– 20 граммов тахины;

– 5 граммов сока лимона;

– несколько веточек кинзы.

Приготовление:

Разрезаем баклажаны пополам, делаем сеточку ножом и приправляем специями.

Поливаем их растительным маслом и отправляем в предварительно разогретую духовку при 180 градусах, запекаться до готовности.

Готовые баклажаны охлаждаем, достаем ложкой срединки и смешиваем их с измельченным чесноком.

Добавляем нарезанную кинзу, тахини, специи и перемешиваем.

Заправляем оливковым маслом, лимонным соком, перемешиваем еще раз и подаем к столу.

Лучше всего бабагануш вкушает лаваш или паляницу.

Приятного тебе аппетита!