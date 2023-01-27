Бабагануш – популярная закуска из баклажанов, которую часто подают в израильской кухне. Она идеально подойдет к свежей лужайке, чипсам из лаваша или лафы.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом бабагануша, чтобы и вы могли попробовать его дома.
Рецепт бабагануша
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разрезаем баклажаны пополам, делаем сеточку ножом и приправляем специями.
- Поливаем их растительным маслом и отправляем в предварительно разогретую духовку при 180 градусах, запекаться до готовности.
- Готовые баклажаны охлаждаем, достаем ложкой срединки и смешиваем их с измельченным чесноком.
- Добавляем нарезанную кинзу, тахини, специи и перемешиваем.
- Заправляем оливковым маслом, лимонным соком, перемешиваем еще раз и подаем к столу.
- Лучше всего бабагануш вкушает лаваш или паляницу.
Приятного тебе аппетита!