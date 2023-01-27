Бабагануш – популярна закуска з баклажанів, яку часто подають в ізраїльській кухні. Вона ідеально підійде до свіжої паляниці, чипсів з лаваша чи лафи.
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом бабаганушу, аби й ви могли спробувати його вдома.
Рецепт бабаганушу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розрізаємо баклажани навпіл, робимо сіточку ножем та приправляємо спеціями.
- Поливаємо їх олією та відправляємо в попередньо розігріту духовку при 180 градусах, запікатися до готовності.
- Готові баклажани охолоджуємо, дістаємо ложкою серединки та змішуємо їх з подрібненим часником.
- Додаємо нарізану кінзу, тахіні, спеції та перемішуємо.
- Заправляємо оливковою олією, лимонним соком, ще раз перемішуємо і подаємо до столу.
- Найкраще бабагануш смакує з лавашем чи паляницею.
Смачного!