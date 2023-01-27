Бабагануш – популярна закуска з баклажанів, яку часто подають в ізраїльській кухні. Вона ідеально підійде до свіжої паляниці, чипсів з лаваша чи лафи.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом бабаганушу, аби й ви могли спробувати його вдома.

Рецепт бабаганушу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 5 зубчиків часнику;

– 20 грамів тахіни;

– 5 грамів соку лимона;

– кілька гілочок кінзи.

Приготування:

Розрізаємо баклажани навпіл, робимо сіточку ножем та приправляємо спеціями.

Поливаємо їх олією та відправляємо в попередньо розігріту духовку при 180 градусах, запікатися до готовності.

Готові баклажани охолоджуємо, дістаємо ложкою серединки та змішуємо їх з подрібненим часником.

Додаємо нарізану кінзу, тахіні, спеції та перемішуємо.

Заправляємо оливковою олією, лимонним соком, ще раз перемішуємо і подаємо до столу.

Найкраще бабагануш смакує з лавашем чи паляницею.

Смачного!