Бабушкин рецепт: готовим яблочный пирог с пенкой
Источник:ютуб Лилии Цвит
Если вы, как и мы, обожаете бабушкины пироги – этот рецепт для вас! Удивите родных кулинарным шедевром с яблоками и вкусной белковой пенкой.
Этот пирог похож за процессами приготовления тертого пирога, но в нем вдвое больше начинки и рыхлая белковая масса. Именно она делает эту выпечку особенной и домашней.
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Яблочный пирог с пенкой
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
– 500 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 граммов масла;
– 130 граммов сахара;
– 4 сырых желтка;
– 100 граммов сметаны;
– 2 столовые ложки манки.
Для начинки:
– 2 килограмма яблок;
– 100 – 150 грамм сахара;
– 1 столовая ложка манки.
Для белковой массы:
– 4 сырых яичных белка;
– 80 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала.
Приготовление:
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Для приготовления пирога подготовьте форму 30х18х8 сантиметров.
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Тщательно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавьте разрыхлитель.
Приготовление пирога / Скриншот с видео
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Натрите сливочное масло на грубой терке и смешайте с мукой.
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Добавьте желтки, сметану и сахар. Замесите тесто.
Приготовление пирога / Скриншот с видео
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Отделите от теста 1/3 часть и отставьте в морозилку. Остальное переложите на слой пергамента для выпекания и раскатайте прямоугольником.
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Переложите слой теста вместе с пергаментом в жароупорную форму.
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Посыпьте сверху манкой.
Приготовление пирога / Скриншот с видео
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Яблоки почистите от кожуры и семян.
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Натрите их на грубой терке и посыпьте сахаром. Оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок.
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Отожмите яблоки, чтобы избавиться от лишнего сока.
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Переложите яблоки в глубокую посуду, посыпьте манкой и перемешайте.
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Белки взбейте миксером. Добавьте сахар и крахмал и еще раз взбейте до устойчивых пиков.
Приготовление пирога / Скриншот с видео
- Яблоки выложите на тесто, сверху белковую массу.
Приготовление пирога / Скриншот с видео
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Поверх начинки натрите на грубой терке тесто, которое уже изрядно подморозилось в морозилке.
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Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог – 50 – 60 минут.
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Готовый яблочный пирог накройте полотенцем и полностью охладите.
Приготовление пирога / Скриншот с видео
- Посыпьте его слоем сахарной пудры и нарежьте кусочками. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления яблочного пирога с пенкой: