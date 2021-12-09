Цей пляцок схожий за процесами приготування до тертого пирога, але у ньому вдвічі більше начинки та пухка білкова маса. Саме вона робить цю випічку особливою та домашньою.

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Яблучний пляцок з пінкою

Час: 2 години

2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів масла;

– 130 грамів цукру;

– 4 сирих жовтки;

– 100 грамів сметани;

– 2 столові ложки манки.

Для начинки:

– 2 кілограми яблук;

– 100 – 150 грамів цукру;

– 1 столова ложка манки.

Для білкової маси:

– 4 сирих яєчних білки;

– 80 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю.

Приготування:

Для приготування пляцка підготуйте форму 30х18х8 сантиметрів.

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Додайте розпушувач.



Приготування пляцка / Скріншот з відео

Натріть вершкове масло на грубій тертці та змішайте з борошном.

Додайте жовтки, сметану та цукор. Замісіть тісто.



Приготування пляцка / Скріншот з відео

Відділіть від тіста 1/3 частину та відставте в морозилку. Решту перекладіть на шар пергаменту для випікання та розкачайте прямокутником.

Перекладіть шар тіста разом з пергаментом у жаротривку форму.

Посипте зверху манкою.



Приготування пляцка / Скріншот з відео

Яблука почистіть від шкірки та насіння.

Натріть їх на грубій тертці та посипте цукром. Залишіть на кілька хвилин, щоб вони пустили сік.

Відіжміть яблука, щоб позбутися зайвого соку.

Перекладіть яблука в глибокий посуд, посипте манкою та перемішайте.

Білки збийте міксером. Додайте цукор та крохмаль і ще раз збийте до стійких піків.



Приготування пляцка / Скріншот з відео

Яблука викладіть на тісто, зверху білкову масу.



Приготування пляцка / Скріншот з відео

Поверх начинки натріть на грубій тертці тісто, яке вже добряче підморозилося в морозилці.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пляцок – 50 – 60 хвилин.

Готовий яблучний пляцок накрийте рушником та повністю охолодіть.



Приготування пляцка / Скріншот з відео

Посипте його шаром цукрової пудри та наріжте шматочками. Смачного!

Відеорецепт приготування яблучного пляцка з пінкою: