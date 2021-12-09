Этот пирог похож за процессами приготовления тертого пирога, но в нем вдвое больше начинки и рыхлая белковая масса. Именно она делает эту выпечку особенной и домашней.

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Яблочный пирог с пенкой

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  1. Для приготовления пирога подготовьте форму 30х18х8 сантиметров.

  2. Тщательно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавьте разрыхлитель.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

  1. Натрите сливочное масло на грубой терке и смешайте с мукой.

  2. Добавьте желтки, сметану и сахар. Замесите тесто.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

  1. Отделите от теста 1/3 часть и отставьте в морозилку. Остальное переложите на слой пергамента для выпекания и раскатайте прямоугольником.

  2. Переложите слой теста вместе с пергаментом в жароупорную форму.

  3. Посыпьте сверху манкой.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

  1. Яблоки почистите от кожуры и семян.

  2. Натрите их на грубой терке и посыпьте сахаром. Оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок.

  3. Отожмите яблоки, чтобы избавиться от лишнего сока.

  4. Переложите яблоки в глубокую посуду, посыпьте манкой и перемешайте.

  5. Белки взбейте миксером. Добавьте сахар и крахмал и еще раз взбейте до устойчивых пиков.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

  1. Яблоки выложите на тесто, сверху белковую массу.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

  1. Поверх начинки натрите на грубой терке тесто, которое уже изрядно подморозилось в морозилке.

  2. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог – 50 – 60 минут.

  3. Готовый яблочный пирог накройте полотенцем и полностью охладите.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

  1. Посыпьте его слоем сахарной пудры и нарежьте кусочками. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления яблочного пирога с пенкой: