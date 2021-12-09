Этот пирог похож за процессами приготовления тертого пирога, но в нем вдвое больше начинки и рыхлая белковая масса. Именно она делает эту выпечку особенной и домашней.

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Яблочный пирог с пенкой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 граммов масла;

– 130 граммов сахара;

– 4 сырых желтка;

– 100 граммов сметаны;

– 2 столовые ложки манки.

Для начинки:

– 2 килограмма яблок;

– 100 – 150 грамм сахара;

– 1 столовая ложка манки.

Для белковой массы:

– 4 сырых яичных белка;

– 80 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала.

Приготовление:

Для приготовления пирога подготовьте форму 30х18х8 сантиметров. Тщательно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавьте разрыхлитель.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

Натрите сливочное масло на грубой терке и смешайте с мукой. Добавьте желтки, сметану и сахар. Замесите тесто.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

Отделите от теста 1/3 часть и отставьте в морозилку. Остальное переложите на слой пергамента для выпекания и раскатайте прямоугольником. Переложите слой теста вместе с пергаментом в жароупорную форму. Посыпьте сверху манкой.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

Яблоки почистите от кожуры и семян. Натрите их на грубой терке и посыпьте сахаром. Оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок. Отожмите яблоки, чтобы избавиться от лишнего сока. Переложите яблоки в глубокую посуду, посыпьте манкой и перемешайте. Белки взбейте миксером. Добавьте сахар и крахмал и еще раз взбейте до устойчивых пиков.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

Яблоки выложите на тесто, сверху белковую массу.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

Поверх начинки натрите на грубой терке тесто, которое уже изрядно подморозилось в морозилке. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог – 50 – 60 минут. Готовый яблочный пирог накройте полотенцем и полностью охладите.

Приготовление пирога / Скриншот с видео

Посыпьте его слоем сахарной пудры и нарежьте кусочками. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления яблочного пирога с пенкой: