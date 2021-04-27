Баклажаны называют овощем долголетия. В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно выбирать, пользу и применение в кулинарии.

Баклажан – уникальный овощ семейства пасленовых, который содержит много витаминов и микроэлементов. Происходит с Востока – Индия, популярный на Кавказе, где его называют овощем долголетия.

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Плоды бывают разных видов – от светлого до насыщенного фиолетового. Есть особый сорт – белого цвета. Есть круглые и цилиндрической формы. Чаще всего – цилиндрической формы темного фиолетового цвета.

Свежий баклажан / Фото Pexels

– польза

Баклажаны содержат витамины группы В, Р, С, А, клетчатку, пектин, белки, жиры, органические кислоты, кальций, магний, железо, цинк, фосфор, медь.

– калорийность

В 100 граммах содержится 24 калории. Овощ часто включают в программы для похудения. Фолиевая кислота, содержащаяся в овощи помогает вывести воду из организма, тем самым снизить вес.

При употреблении баклажанов в организме нормализуется уровень холестерина в крови, повышает гемоглобин, улучшается работа сердечно-сосудистой, нервной систем, очищение кишечника, профилактики простудных заболеваний.

Баклажан / Фото Pexels

– противопоказания

Овощ стоит есть в умеренных количествах, потому что из-за содержания соланина может нанести вред организму. Также нельзя употреблять беременным женщинам, лицам с аллергией на продукт, детям до 3 лет, лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвы желудка, печени, желчного пузыря, при сахарном диабете. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

– применение​ в кулинарии​

При покупке в магазинах, обращайте внимание на цвет. Свежий молодой овощ должен быть темным, с равномерным цветом, сухой и блестящий. При этом чем моложе овощ, тем он темнее. Серый цвет свидетельствует о перезрелости овоща.

Запеченный в духовке баклажан / Фото Pexels

Овощ тушат, запекают в духовке, жарят, сушат и маринуют. Лучше всего употреблять овощ в запеченном виде.