Баклажани називають овочем довголіття. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно обирати, користь та застосування в кулінарії.

Баклажан – унікальний овоч сімейства пасльонових, який містить багато вітамінів та мікроелементів. Походить зі Сходу – Індія, популярний на Кавказі, де його називають овочем довголіття.

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Плоди бувають різних видів – від світлого до насиченого фіолетового. Є особливий сорт – білого кольору. Є круглі та циліндричної форми. Найчастіше – циліндричної форми темного фіолетового кольору.

Свіжий баклажан/Фото Pexels

– користь

Баклажани містять вітаміни групи В, Р, С, А, клітковину, пектин, білки, жири, органічні кислоти, кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор, мідь.

– калорійність

У 100 грамів міститься 24 калорії. Овоч часто включають до програм для схуднення. Фолієва кислота, що міститься в овочі допомагає вивести воду з організму, тим самим знизити вагу.

При вживанні баклажанів в організмі нормалізується рівень холестерину в крові, підвищується гемоглобін, покращується робота серцево-судинної, нервової систем, очищення кишківника, профілактика простудних захворювань.

Баклажан/Фото Pexels

– протипоказання вживання баклажанів

Вживати овоч варто у помірних кількостях, бо через вміст соланіну може зашкодити організму. Також не можна вживати вагітним жінкам, особам з алергією на продукт, дітям до 3 років, особам з хворобами шлунково-кишкового тракту, виразки шлунка, печінки, жовчного міхура, при цукровому діабеті. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

– використання в кулінарії

При купівлі у магазинах, звертайте увагу на колір. Свіжий молодий овоч має бути темним, з рівномірним кольором, сухий та блискучий. При цьому чим молодший овоч, тим він темніше. Сіре забарвлення свідчить про перезрілість овоча.

Запечений у духовці баклажан/Фото Pexels

Овоч тушкують, запікають у духовці, смажать, сушать та маринують. Найкраще вживати овоч у запеченому вигляді.