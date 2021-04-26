Запеченные баклажаны с мясом в духовке: простой рецепт
Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас рецепт баклажанов с мясом, запеченных в духовке.
Источник:24 канал
Вкусное и полезное блюдо, которое понравится всей вашей семье. Баклажаны можно готовить и без добавления мяса.
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Баклажаны с мясом
- Баклажаны помойте, разрежьте пополам, удалите мягкую часть, нарежьте кубиками.
- Фарш предварительно разморозьте.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Томаты помойте, нарежьте кубками. Один нарежьте кольцами.
- Очистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде с маслом. Далее – выложите кубики баклажанов, томаты, фарш, добавьте соль, перец. Тушите в течение 15-20 минут.
- На противень выложите баклажаны, добавьте начинку, сметану, сыр, кольца томатов.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!
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