Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас рецепт баклажанов с мясом, запеченных в духовке.

Вкусное и полезное блюдо, которое понравится всей вашей семье. Баклажаны можно готовить и без добавления мяса. Читайте также Как приготовить цвикли: рецепт свеклы с хреном на Пасху Баклажаны с мясом Ингредиенты:

– 4 баклажана;

– 2-4 томата;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 400 граммов куриного фарша;

– 200 граммов твердого сыра;

– петрушка;

– сметана 15-20%;

– подсолнечное масло;

– соль,

– перец. Баклажаны помойте, разрежьте пополам, удалите мягкую часть, нарежьте кубиками. Фарш предварительно разморозьте. Сыр натрите на крупной терке. Томаты помойте, нарежьте кубками. Один нарежьте кольцами. Очистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде с маслом. Далее – выложите кубики баклажанов, томаты, фарш, добавьте соль, перец. Тушите в течение 15-20 минут. На противень выложите баклажаны, добавьте начинку, сметану, сыр, кольца томатов. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!