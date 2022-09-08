Баклажаны, как грибы на зиму: проверенный рецепт консервации

Вы, наверное, слышали за такую зимнюю консервацию из баклажанов, которые после открытия смакуют как настоящие грибы. Мы подготовили проверенный рецепт, который пригодится каждому!

Баклажаны, приготовленные как грибы – это не только вкусная холодная закуска, но и прекрасная заготовка на зиму. Подавайте ее как отдельную закуску к столу или к любимому гарниру или мясным блюдам.

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Также обратите внимание на качество овощей, перед покупкой нажмите на шкурку баклажанов. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.

Сколько стерилизовать банки с заготовками

0,5 литра – 15 минут;

0,7 литра – 20 минут;

1 литр – 30 минут.

Баклажаны, как грибы на зиму

Время: 2 часа

Порции: 4 – 6

– 5 килограммов баклажанов– 4,5 литра воды– 50 миллилитров 9% уксуса– Для маринада:– 3 головки чеснока– 1 пучок укропа– 300 миллилитров масла– 250 миллилитров 9% уксуса– 1 чайная ложка черного молотого перца– 4 столовые ложки крупной соли без горки– 1 чайная ложка сахара с горкой.

Приготовление:

Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.

Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску.

Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте.

Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.

Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем.

Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!