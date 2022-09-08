Баклажаны, как грибы на зиму: проверенный рецепт консервации
8 сентября 2022 , 14:32Читати новину українською
Источник:Сегодня Лайфстайл
Вы, наверное, слышали за такую зимнюю консервацию из баклажанов, которые после открытия смакуют как настоящие грибы. Мы подготовили проверенный рецепт, который пригодится каждому!
Баклажаны, приготовленные как грибы – это не только вкусная холодная закуска, но и прекрасная заготовка на зиму. Подавайте ее как отдельную закуску к столу или к любимому гарниру или мясным блюдам.
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Также обратите внимание на качество овощей, перед покупкой нажмите на шкурку баклажанов. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.
Сколько стерилизовать банки с заготовками
- 0,5 литра – 15 минут;
- 0,7 литра – 20 минут;
- 1 литр – 30 минут.
Баклажаны, как грибы на зиму
Время: 2 часа
Порции: 4 – 6Ингредиенты:
– 5 килограммов баклажанов
– 4,5 литра воды
– 50 миллилитров 9% уксуса
– Для маринада:
– 3 головки чеснока
– 1 пучок укропа
– 300 миллилитров масла
– 250 миллилитров 9% уксуса
– 1 чайная ложка черного молотого перца
– 4 столовые ложки крупной соли без горки
– 1 чайная ложка сахара с горкой.
Приготовление:
- Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
- Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску.
- Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте.
- Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.
- Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем.
- Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!