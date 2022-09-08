Баклажани, приготовані, як гриби – це не тільки смачна холодна закуска, але і прекрасна заготівля на зиму. Подавайте її як окрему закуску до столу, або до улюбленого гарніру чи м'ясних страв.
Читайте також Зимова консервація: овочеве асорті у банці з помідорів, огірків і перцю
Також зверніть увагу на якість овочів, перед покупкою натисніть на шкірку баклажанів. Якщо від пальця залишиться вм'ятина, значить, плід старий. Свіжий баклажан швидко відновлює форму.
Скільки стерилізувати банки з заготовками
- 0,5 літра – 15 хвилин;
- 0,7 літра – 20 хвилин;
- 1 літр – 30 хвилин.
Баклажани, як гриби на зиму
Час: 2 години
Порції: 4 – 6
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани, видаліть ніжки та наріжте кубиками 1,5 сантиметра. Закип'ятіть воду у великій каструлі і додайте оцет. Відправте нарізані баклажани в каструлю і варіть протягом 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, готуйте їх партіями.
- Готові баклажани відкиньте на сито, щоб зійшла зайва рідина. Перекладіть їх у велику миску.
- Для маринаду подрібніть ножем кріп і наріжте дрібними кубиками часник. Перемішайте і влийте оцет з олією. Додайте сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішайте і дайте маринаду трохи постояти. Влийте маринад до баклажанів і перемішайте.
- Перекладіть салат в стерилізовані банки. Простерилізуйте кришки: залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте ними банки.
- Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Не забудьте покласти на дно каструлі тканину або рушник, щоб вони не луснули. Налийте трохи води, доведіть до кипіння і стерилізуйте закрутки 20 хвилин. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Залишіть баклажани охолоджуватися при кімнатній температурі під теплою ковдрою або рушником.
- Готову закрутку зберігайте в темному і прохолодному місці.
Смачного!