Обязательно попробуйте маринованные овощи ассорти, ведь это не только вкусная и выгодная закуска к столу, но и удобная заготовка на зиму.

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Вы можете нарезать огурцы кусочками, если они у вас слишком большого размера, или желтый, зеленый или красный сладкий перец. Такая консервация будет ярким украшением любого стола.

Рецепт маринованных овощей ассорти

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– огурцы;

– помидоры;

– болгарский перец;

– лук;

– чеснок;

– укроп или петрушка;

– черный перец горошком (5 штук на 1 литровую банку)

– листья хрена и смородины, или вишни.

Для маринада на 1 литровую банку:

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи, с огурцов срежьте кончики, помидоры проколите зубочисткой в месте, где была плодоножка, а сладкий перец нарежьте произвольными ломтиками.

На дно стерилизованных банок выложите листья, укроп или петрушку, очищенные зубчики чеснока или лука. Сверху поместите огурцы, затем перец и помидоры.

Залейте все кипятком до краев, прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 10 – 15 минут.

Слейте воду в кастрюлю и добавьте соль и сахар. Доведите маринад до кипения и влейте уксус. Еще раз доведите до кипения и залейте банки с овощами.

Закройте все крышками и переверните дном вверх. Укутайте закрутки в полотенце или одеяло и оставьте до полного охлаждения.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления овощного ассорти на зиму: