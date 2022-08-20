Баклажаны полезный и питательный овощ, который мы привыкли комбинировать в блюдах с другими овощами, домашним сыром или грецкими орехами и кинзой. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом баклажанов с китайским хойсиновым соусом и арахисом. Пусть вас не удивляет название заправки к баклажанам. Он очень популярен в Китае, а в Украине его можно приобрести в сетях супермаркетов.
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Хойсин – это традиционный соус китайской кухни. Его вкус сладкий из-за меда, а еще его готовят из ферментированных бобов. В соусе хойсин присутствует умам, который придает в блюдах особые ощущения удовольствия от еды.
Рецепт баклажанов в соусе хойсин и арахисом.
- Время: 20 – 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разрежьте баклажаны на четвертинки, чтобы они были длинными кусками. Переложите их в миску и выдавите туда чеснок через пресс, сбрызните маслом и обильно посолите. Перемешайте и оставьте на 3–5 минут, чтобы они пустили сок.
- Разогрейте гриль или домашнюю духовку до 200 градусов. Запечь баклажаны с обеих сторон по несколько минут.
- Выложите их на тарелку и полейте соусом, посыпьте семенами кунжута и листьями кинзы. В конце добавьте соленый арахис и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!