Азиатский салат внесет особую нотку в ваш обычный прием пищи. Он легкий и быстрый в приготовлении, вкус – необыкновенный.

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Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо к обыденному или праздничному столу, или к овощному гарниру из картофеля или риса.

Рецепт азиатского салата с курицей

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– половина отварного куриного филе;

– половина сладкого перца;

– половина желтого перца;

– 1 помидор;

– пучок кинзы;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки масла;

– 2 – 3 столовые ложки соевого соуса;

– кунжут.

Приготовление:

Предварительно отварите куриное филе. Охладите его и нарежьте тонкой соломкой.

Аналогично нарежьте сладкие перцы, а из помидора удалите семена и нарежьте мякоть тонкими кусочками.

Промойте кинзу под проточной водой, просушите и нарежьте кусочками.

Для соуса смешайте горячее масло, соевый соус и измельченные зубчики чеснока. Заправьте все и перемешайте.

Перед подачей посыпьте семена кунжута или сразу перемешайте.

Приятного тебе аппетита!