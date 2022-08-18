Азиатский салат внесет особую нотку в ваш обычный прием пищи. Он легкий и быстрый в приготовлении, вкус – необыкновенный.
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Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо к обыденному или праздничному столу, или к овощному гарниру из картофеля или риса.
Рецепт азиатского салата с курицей
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Предварительно отварите куриное филе. Охладите его и нарежьте тонкой соломкой.
- Аналогично нарежьте сладкие перцы, а из помидора удалите семена и нарежьте мякоть тонкими кусочками.
- Промойте кинзу под проточной водой, просушите и нарежьте кусочками.
- Для соуса смешайте горячее масло, соевый соус и измельченные зубчики чеснока. Заправьте все и перемешайте.
- Перед подачей посыпьте семена кунжута или сразу перемешайте.
Приятного тебе аппетита!