Азиатский салат внесет особую нотку в ваш обычный прием пищи. Он легкий и быстрый в приготовлении, вкус – необыкновенный.

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Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо к обыденному или праздничному столу, или к овощному гарниру из картофеля или риса.

Рецепт азиатского салата с курицей

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Предварительно отварите куриное филе. Охладите его и нарежьте тонкой соломкой.
  • Аналогично нарежьте сладкие перцы, а из помидора удалите семена и нарежьте мякоть тонкими кусочками.
  • Промойте кинзу под проточной водой, просушите и нарежьте кусочками.
  • Для соуса смешайте горячее масло, соевый соус и измельченные зубчики чеснока. Заправьте все и перемешайте.
  • Перед подачей посыпьте семена кунжута или сразу перемешайте.

Приятного тебе аппетита!