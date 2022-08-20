Баклажани корисний та поживний овоч, який ми звикли комбінувати у стравах з іншими овочами, домашнім сиром або волоськими горіхами та кінзою. Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом баклажанів з китайським соусом хойсін та арахісом. Нехай вас не дивує назва заправки до баклажанів. Він надзвичайно популярний в Китаї, а в Україні його можна придбати в мережах супермаркетів.

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Хойсін – це традиційний соус китайської кухні. Його смак солодкий через мед, а ще його готують з ферментованих бобів. У соусі хойсін присутній умамі, який надає у стравах особливі відчуття задоволення від їжі.

Рецепт баклажанів в соусі хойсін та арахісом

Час: 20 – 30 хвилин

20 – 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів баклажанів;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 6 грамів солі;

– 50 мілілітрів олії;

– 80 грамів соусу хойсін або унагі;

– 10 грамів кунжуту;

– 50 грамів арахісу;

– 40 грамів свіжої кінзи.

Приготування:

Розріжте баклажани на четвертинки, щоб вони були довгими шматками. Перекладіть їх в миску та вичавіть туди часник через прес, скропіть олією та рясно посоліть. Перемішайте та залишіть на 3 – 5 хвилин, щоб вони пустили сік.

Розігрійте гриль, або домашню духовку до 200 градусів. Запечіть баклажани з обох сторін по кілька хвилин.

Викладіть їх на тарілку та полийте соусом, посипте насінням кунжуту та листочками кінзи. Вкінці додайте солений арахіс та подавайте до столу.

Смачного!