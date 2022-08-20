Баклажани корисний та поживний овоч, який ми звикли комбінувати у стравах з іншими овочами, домашнім сиром або волоськими горіхами та кінзою. Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом баклажанів з китайським соусом хойсін та арахісом. Нехай вас не дивує назва заправки до баклажанів. Він надзвичайно популярний в Китаї, а в Україні його можна придбати в мережах супермаркетів.
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Хойсін – це традиційний соус китайської кухні. Його смак солодкий через мед, а ще його готують з ферментованих бобів. У соусі хойсін присутній умамі, який надає у стравах особливі відчуття задоволення від їжі.
Рецепт баклажанів в соусі хойсін та арахісом
- Час: 20 – 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розріжте баклажани на четвертинки, щоб вони були довгими шматками. Перекладіть їх в миску та вичавіть туди часник через прес, скропіть олією та рясно посоліть. Перемішайте та залишіть на 3 – 5 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Розігрійте гриль, або домашню духовку до 200 градусів. Запечіть баклажани з обох сторін по кілька хвилин.
- Викладіть їх на тарілку та полийте соусом, посипте насінням кунжуту та листочками кінзи. Вкінці додайте солений арахіс та подавайте до столу.
Смачного!