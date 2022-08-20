Новый вкус баклажанов: рецепт блюда с китайским соусом и арахисом

Баклажаны в соусе хойсин и арахисом – это то блюдо, которое может стать настоящей звездой на вашем столе. Оно довольно легкое в приготовлении и готовится либо на гриле, либо в духовке.

Баклажаны полезный и питательный овощ, который мы привыкли комбинировать в блюдах с другими овощами, домашним сыром или грецкими орехами и кинзой. Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом баклажанов с китайским хойсиновым соусом и арахисом. Пусть вас не удивляет название заправки к баклажанам. Он очень популярен в Китае, а в Украине его можно приобрести в сетях супермаркетов.

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Хойсин – это традиционный соус китайской кухни. Его вкус сладкий из-за меда, а еще его готовят из ферментированных бобов. В соусе хойсин присутствует умам, который придает в блюдах особые ощущения удовольствия от еды.

Рецепт баклажанов в соусе хойсин и арахисом.

Время: 20 – 30 минут

20 – 30 минут Порции: 4

– 600 граммов баклажанов;– 2 – 3 зубчика чеснока;– 6 граммов соли;– 50 миллилитров масла;– 80 граммов соуса хойсин или унаги;– 10 граммов кунжута;– 50 граммов арахиса;– 40 граммов свежей кинзы.

Приготовление:

Разрежьте баклажаны на четвертинки, чтобы они были длинными кусками. Переложите их в миску и выдавите туда чеснок через пресс, сбрызните маслом и обильно посолите. Перемешайте и оставьте на 3–5 минут, чтобы они пустили сок.

Разогрейте гриль или домашнюю духовку до 200 градусов. Запечь баклажаны с обеих сторон по несколько минут.

Выложите их на тарелку и полейте соусом, посыпьте семенами кунжута и листьями кинзы. В конце добавьте соленый арахис и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!