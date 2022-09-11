Баклажаны "тещин язык": вкусный салат на зиму

Чего только не готовят из баклажанов на зиму: икру, рагу, даже варенье. Сегодня мы подготовили вкусный вариант зимнего салата "тещин язык". Он пикантный и ароматный.

Если вас заинтересовало название этого зимнего салата, мы раскроем вам его значение. Эту консервацию назвали "тещиным языком" из-за пикантности соуса и самих баклажанов, которые нарезают в виде языков – длинными, плоскими ломтиками.

Читайте также Пять обязательных консерваций на зиму: из огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и ассорти

Этот зимний салат отлично подходит к мясу, любимым гарнирам из гречки или картофеля. Попробуйте, вам непременно приспичит добавки.

Зимний салат из баклажанов "тещин язык"

Время: 1 час

1 час Порции: 2 – 4

– 2 – 2,5 килограмма баклажанов;– 1 килограмм сладкого перца;– 1 килограмм помидоров;– 2 штуки острого перца;– 1 головка чеснока;– 30 миллилитров 9% уксуса;– 3 столовых лодки масла;– 1 столовая ложка сахара;– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Баклажаны промойте водой и просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте тонкими ломтиками и немного посолите, чтобы получилась горечь. Переложите их в большую кастрюлю.

Болгарский перец очистите, помидоры и острый перец промойте и обсушите на бумажных полотенцах.

Перцы и помидоры пропустите через мясорубку или блендер, чеснок очистите от шелухи. Также измельчите.

Залейте томатной заливкой баклажаны, добавьте соль, сахар и растительное масло.

Отправьте все на огонь и варите помешивая 30 минут. Далее влейте уксус и перемешайте.

Разложите все по чистым и стерилизованным банкам. Закройте крышками и оставьте при комнатной температуре ночью. Готовый зимний салат храните в прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!