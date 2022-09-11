Если вас заинтересовало название этого зимнего салата, мы раскроем вам его значение. Эту консервацию назвали "тещиным языком" из-за пикантности соуса и самих баклажанов, которые нарезают в виде языков – длинными, плоскими ломтиками.
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Этот зимний салат отлично подходит к мясу, любимым гарнирам из гречки или картофеля. Попробуйте, вам непременно приспичит добавки.
Зимний салат из баклажанов "тещин язык"
- Время: 1 час
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Баклажаны промойте водой и просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте тонкими ломтиками и немного посолите, чтобы получилась горечь. Переложите их в большую кастрюлю.
- Болгарский перец очистите, помидоры и острый перец промойте и обсушите на бумажных полотенцах.
- Перцы и помидоры пропустите через мясорубку или блендер, чеснок очистите от шелухи. Также измельчите.
- Залейте томатной заливкой баклажаны, добавьте соль, сахар и растительное масло.
- Отправьте все на огонь и варите помешивая 30 минут. Далее влейте уксус и перемешайте.
- Разложите все по чистым и стерилизованным банкам. Закройте крышками и оставьте при комнатной температуре ночью. Готовый зимний салат храните в прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!