Якщо вас зацікавила назва цього зимового салату, ми розкриємо вам її значення. Цю консервацію нарекли "тещиним язиком" через пікантність соусу й самих баклажанів, які нарізають у вигляді язиків – довгими, пласкими скибками.
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Цей зимовий салат відмінно смакує до м'яса, улюблених гарнірів з гречки чи картоплі. Спробуйте, вам неодмінно закортить добавки.
Зимовий салат з баклажанів "тещин язик"
- Час: 1 година
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Баклажани промийте водою та просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте тонкими скибками та трішки посоліть, щоб вийшла гіркота. Перекладіть їх у велику каструлю.
- Болгарський перець очистіть, помідори і гострий перець промийте й обсушіть на паперових рушниках.
- Перці та помідори пропустіть через м'ясорубку або блендер, часник очистіть від лушпиння. Також подрібніть.
- Залийте томатною заливкою баклажани, додайте сіль, цукор і олію.
- Відправте все на вогонь і варіть, помішуючи 30 хвилин. Далі влийте оцет і перемішайте.
- Розкладіть все по чистих і стерилізованих банках. Закрийте кришками та залишіть при кімнатній температурі на ніч. Готовий зимовий салат зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!