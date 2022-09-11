Якщо вас зацікавила назва цього зимового салату, ми розкриємо вам її значення. Цю консервацію нарекли "тещиним язиком" через пікантність соусу й самих баклажанів, які нарізають у вигляді язиків – довгими, пласкими скибками.

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Цей зимовий салат відмінно смакує до м'яса, улюблених гарнірів з гречки чи картоплі. Спробуйте, вам неодмінно закортить добавки.

Зимовий салат з баклажанів "тещин язик"

Час: 1 година

1 година Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 2 – 2,5 кілограми баклажанів;

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 1 кілограм помідорів;

– 2 штуки гострого перцю;

– 1 головка часнику;

– 30 мілілітрів 9% оцту;

– 3 столові ложки олії;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка солі.

Приготування:

Баклажани промийте водою та просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте тонкими скибками та трішки посоліть, щоб вийшла гіркота. Перекладіть їх у велику каструлю.

Болгарський перець очистіть, помідори і гострий перець промийте й обсушіть на паперових рушниках.

Перці та помідори пропустіть через м'ясорубку або блендер, часник очистіть від лушпиння. Також подрібніть.

Залийте томатною заливкою баклажани, додайте сіль, цукор і олію.

Відправте все на вогонь і варіть, помішуючи 30 хвилин. Далі влийте оцет і перемішайте.

Розкладіть все по чистих і стерилізованих банках. Закрийте кришками та залишіть при кімнатній температурі на ніч. Готовий зимовий салат зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!