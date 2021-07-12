Что такое бамбл-кофе: рецепт холодного летнего напитка

12 июля 2021 , 18:37
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Источник:

24 канал

Вы уже пробовали бамбл-кофе? Мы подготовили для вас простой рецепт напитка, который вы с легкостью приготовите дома.

Кофейный напиток "Бамбл" в переводе с английского bumble bee – шмель. Напиток готовят из крепкого кофе, с добавлением свежего апельсинового сока и льда, которые соединяют слоями, не перемешивая.

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Перед употреблением коктейль лучше размешать. Всем кофеманам понравится этот необычный и прохладительный напиток.

Как приготовить бамбл-кофе

  • Время: 25 – 30 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 115 ккал
Ингредиенты:
– 100 миллилитров апельсинового сока (фреш);
– 100 миллилитров эспрессо;
– 20 миллилитров кленового сиропа;
– 7 – 8 кубиков льда.
  1. Вскипятите воду, заварите кофе эспрессо классическим способом.

Кофе / Фото Unsplash

  1. Для приготовления коктейля выложите в высокий стакан лед, добавьте сироп. Не перемешивайте, а выливайте слоями.
  2. Далее – добавьте апельсиновый сок, влейте кофе.

Апельсиновый сок / Фото Unsplash

  1. Не забудьте про соломинку. По желанию задекорируйте ломтиками апельсина.

Бамбл-кофе / Фото Unsplash

  1. Перед употреблением перемешайте. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева