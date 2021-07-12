Кофейный напиток "Бамбл" в переводе с английского bumble bee – шмель. Напиток готовят из крепкого кофе, с добавлением свежего апельсинового сока и льда, которые соединяют слоями, не перемешивая.
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Перед употреблением коктейль лучше размешать. Всем кофеманам понравится этот необычный и прохладительный напиток.
Как приготовить бамбл-кофе
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 115 ккал
- Вскипятите воду, заварите кофе эспрессо классическим способом.
Кофе / Фото Unsplash
- Для приготовления коктейля выложите в высокий стакан лед, добавьте сироп. Не перемешивайте, а выливайте слоями.
- Далее – добавьте апельсиновый сок, влейте кофе.
Апельсиновый сок / Фото Unsplash
- Не забудьте про соломинку. По желанию задекорируйте ломтиками апельсина.
Бамбл-кофе / Фото Unsplash
- Перед употреблением перемешайте. Приятного аппетита!