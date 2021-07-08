Матча-латте – популярный напиток, который уже несколько лет подряд в трендах сторонников здорового питания, особенно веганов и вегетарианцев. Зеленый напиток – отличная альтернатива кофе, который готовят с добавлением порошка матча и миндального или кокосового молока. Такой напиток можно заказать во многих кафе и ресторанах.

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Матча – японский зеленый чай, измельченный в порошок, который используют во время традиционной чайной церемонии.

Чай получают из вечнозеленых чайных деревьев, используют только верхние листочки. К сбору урожая кусты скрывают от прямых солнечных лучей, что способствует образованию особого биохимического состава и полезных веществ. Листья чая собирают вручную, пропаривают, затем сушат и растирают в мелкую пудру.

Зеленый чай самого высокого качества выращивают только на плантациях Японии. Самые известные центры – в городе Удзи (Киото), Нисио (Айти), Сидзуоке (Кюсю).

Порошок матча/ Фото Unsplash

История происхождения

В 1191 году в Японию завезена техника заваривания чая матче из Китая – японским монахом Эйсаем. В XIV веке в Китае его не использовали, а японцы продолжили использовать в кулинарии для приготовления десертов и мороженого и сформировали собственную культурную традицию чаепития. До XVIII века эта традиция была недоступна широкой общественности.

Чай матча/ Фото Unsplash

Чай имеет необычный, ароматный, горьковато-сладкий вкус. Его заваривают путем добавления кипятка в чайный порошок и сбивают бамбуковым веничком.

Стоит помнить о дневной норме – не более одной чашки.

Виды чая

Существует два вида чая и зависит от типа листьев, из которого измельченный в порошок чай. Густой чай, имеет темно-зеленый цвет и горьковато-сладкий вкус и жидкий чай со светло-зеленым цветом с горьковатым вкусом.

Матча-лате/ Фото Unsplash

Полезные свойства напитка

Зеленый напиток содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, способствующий выведению вредных веществ и очищению организма, улучшает обмен веществ. Также бодрит, способствует концентрации внимания и хорошему настроению.