Кавовий напій "Бамбл" у перекладі з англійської bumble bee – джміль. Напій готують з міцної кави, з додаванням свіжого апельсинового соку та льоду, які з'єднують шарами, не перемішуючи.

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Перед вживанням коктейль найкраще розмішати. Усім кавоманам сподобається цей незвичний та прохолодний напій.

Як приготувати бамбл-каву

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 115 ккал
  1. Закип'ятіть воду, заваріть каву еспресо класичним способом.

Кава/ Фото Unsplash

  1. Для приготування коктейлю викладіть у високу склянку лід, додайте сироп. Не перемішуйте, а виливайте шарами.
  2. Далі – додайте апельсиновий сік, влийте каву.

Апельсиновий сік/Фото Unsplash

  1. Не забудьте про соломинку. За бажанням задекоруйте скибочками апельсина.

Бамбл-кава/ Фото Unsplash

  1. Перед вживання перемішайте. Смачного!