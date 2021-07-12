Кавовий напій "Бамбл" у перекладі з англійської bumble bee – джміль. Напій готують з міцної кави, з додаванням свіжого апельсинового соку та льоду, які з'єднують шарами, не перемішуючи.

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Перед вживанням коктейль найкраще розмішати. Усім кавоманам сподобається цей незвичний та прохолодний напій.

Як приготувати бамбл-каву

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 115 ккал

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів апельсинового соку (фреш);

– 100 мілілітрів еспресо;

– 20 мілілітрів кленового сиропу;

– 7 – 8 кубиків льоду.

Закип'ятіть воду, заваріть каву еспресо класичним способом.

Кава/ Фото Unsplash

Для приготування коктейлю викладіть у високу склянку лід, додайте сироп. Не перемішуйте, а виливайте шарами. Далі – додайте апельсиновий сік, влийте каву.

Апельсиновий сік/Фото Unsplash

Не забудьте про соломинку. За бажанням задекоруйте скибочками апельсина.

Бамбл-кава/ Фото Unsplash