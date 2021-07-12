Кавовий напій "Бамбл" у перекладі з англійської bumble bee – джміль. Напій готують з міцної кави, з додаванням свіжого апельсинового соку та льоду, які з'єднують шарами, не перемішуючи.
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Перед вживанням коктейль найкраще розмішати. Усім кавоманам сподобається цей незвичний та прохолодний напій.
Як приготувати бамбл-каву
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 115 ккал
- Закип'ятіть воду, заваріть каву еспресо класичним способом.
Кава/ Фото Unsplash
- Для приготування коктейлю викладіть у високу склянку лід, додайте сироп. Не перемішуйте, а виливайте шарами.
- Далі – додайте апельсиновий сік, влийте каву.
Апельсиновий сік/Фото Unsplash
- Не забудьте про соломинку. За бажанням задекоруйте скибочками апельсина.
Бамбл-кава/ Фото Unsplash
- Перед вживання перемішайте. Смачного!