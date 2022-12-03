Банановое масло прекрасно подходит на завтрак с хлебом, кофе или другим любимым напитком. Особенно его вкус нравится детям, которые всегда не прочь перехватить что-нибудь сладенькое.
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Для его приготовления не требуется никаких экстраординарных ингредиентов – все точно есть в вашем холодильнике. Уже через несколько минут на вашем столе будет сладкая закуска, которая даст положительный заряд на весь день.
Рецепт бананового масла
Время: 10 минут
Порций: 4
Универсальный продукт / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 5 бананов;
- 5 столовых ложек молока;
- 5 – 6 столовых ложек сахара;
- сок половины лимона;
- чайная ложка экстракта ванили (по желанию).
Приготовление:
- Бананы чистим и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы они не потемнели. Нарезаем бананы кубиками.
- Кладем бананы в кастрюлю, добавляем сахар, молоко и ставим на огонь. Добавляем ваниль.
- Нагреваем смесь на медленном огне примерно 5 минут. Бананы должны карамелизоваться, а молоко – испариться.
- Снимаем смесь с огня, перекладываем в блендер и взбиваем до однородной массы.
- Банановое смакует подходит с хлебом, блинами или вафлями.
Приятного аппетита!