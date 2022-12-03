Бананове масло чудово смакує на сніданок з хлібом, кавою або іншим улюбленим напоєм. Особливо його смак подобається дітям, які завжди не проти перехопити чогось солоденького.
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Для його приготування не потрібно жодних екстраординарних інгредієнтів – усе точно є у вашому холодильнику. Вже за кілька хвилин на вашому столі буде солодка закуска, яка дасть позитивний заряд на весь день.
Рецепт бананового масла
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Універсальний продукт / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 5 бананів;
- 5 столових ложок молока;
- 5 – 6 столових ложок цукру;
- сік половини лимона;
- чайна ложка екстракту ванілі (за бажанням).
Приготування:
- Банани чистимо та скроплюємо лимонним соком, щоб вони не потемніли. Нарізаємо банани кубиками.
- Кладемо банани у каструлю, додаємо цукор, молоко та ставимо на вогонь. Додаємо ваніль.
- Нагріваємо суміш на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Банани повинні карамелізуватися, а молоко – випаруватися.
- Знімаємо суміш з вогню, перекладаємо у блендер та збиваємо до однорідної маси.
- Бананове масло смакує з хлібом, млинцями або вафлями.
Смачного!