Все есть под рукой: как приготовить банановое масло, от которого дети будут в восторге

Сладкий завтрак может стать хорошим началом для любого дня. Особенно он нравится детям, но есть кушанья, от которых не в состоянии отказаться и взрослые.

Банановое масло прекрасно подходит на завтрак с хлебом, кофе или другим любимым напитком. Особенно его вкус нравится детям, которые всегда не прочь перехватить что-нибудь сладенькое.

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Для его приготовления не требуется никаких экстраординарных ингредиентов – все точно есть в вашем холодильнике. Уже через несколько минут на вашем столе будет сладкая закуска, которая даст положительный заряд на весь день.

Рецепт бананового масла

Время: 10 минут

Порций: 4

Универсальный продукт / Фото Pexels

Ингредиенты:

5 бананов;

5 столовых ложек молока;

5 – 6 столовых ложек сахара;

сок половины лимона;

чайная ложка экстракта ванили (по желанию).

Приготовление:

Бананы чистим и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы они не потемнели. Нарезаем бананы кубиками. Кладем бананы в кастрюлю, добавляем сахар, молоко и ставим на огонь. Добавляем ваниль. Нагреваем смесь на медленном огне примерно 5 минут. Бананы должны карамелизоваться, а молоко – испариться. Снимаем смесь с огня, перекладываем в блендер и взбиваем до однородной массы. Банановое смакует подходит с хлебом, блинами или вафлями.

Приятного аппетита!