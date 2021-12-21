Иногда так хочется сладенького, но кроме бананов ничего нет. Мы предлагаем вам приготовить быстрые и вкусные банановые кексы. С ними справится даже ребенок!
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Рецепт банановых кексов
- Время: 40-50 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
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В глубокой посуде измельчите блендером яйца, сахар и мягкое сливочное масло в однородную массу.
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Добавьте муку и перемешайте тесто лопаткой.
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Наполните тесто бумажные формы для кексов на 2/3.
Скриншот видео Лилии Цвит
- Выпекайте кексы в разогретой до 170 градусов духовке 30 минут.
Скриншот видео Лилии Цвит
- Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления банановых кексов от Лилии Цвит: