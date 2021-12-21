Иногда так хочется сладенького, но кроме бананов ничего нет. Мы предлагаем вам приготовить быстрые и вкусные банановые кексы. С ними справится даже ребенок!

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Рецепт банановых кексов

  • Время: 40-50 минут
  • Порции: 12 штук

Приготовление:

  1. В глубокой посуде измельчите блендером яйца, сахар и мягкое сливочное масло в однородную массу.

  2. Добавьте муку и перемешайте тесто лопаткой.

  3. Наполните тесто бумажные формы для кексов на 2/3.

Скриншот видео Лилии Цвит

  1. Выпекайте кексы в разогретой до 170 градусов духовке 30 минут.

Скриншот видео Лилии Цвит

  1. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления банановых кексов от Лилии Цвит: