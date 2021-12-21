Иногда так хочется сладенького, но кроме бананов ничего нет. Мы предлагаем вам приготовить быстрые и вкусные банановые кексы. С ними справится даже ребенок!

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Рецепт банановых кексов

Время: 40-50 минут

40-50 минут Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 2 сырых куриных яйца;

– 120 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов банана;

– 220 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

В глубокой посуде измельчите блендером яйца, сахар и мягкое сливочное масло в однородную массу. Добавьте муку и перемешайте тесто лопаткой. Наполните тесто бумажные формы для кексов на 2/3.

Скриншот видео Лилии Цвит

Выпекайте кексы в разогретой до 170 градусов духовке 30 минут.

Скриншот видео Лилии Цвит

Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления банановых кексов от Лилии Цвит: