Інколи так хочеться солоденького, але окрім бананів нічого не має. Ми пропонуємо вам приготувати швидкі та смачні бананові кекси. З ними справиться навіть дитина!

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Рецепт бананових кексів

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 12 штук

Приготування:

  1. У глибокому посуді подрібніть блендером яйця, цукор та м'яке вершкове масло в однорідну масу.
  1. Додайте борошно та перемішайте тісто лопаткою.
  1. Наповніть тісто паперові форми для кексів на 2/3.


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Випікайте кекси в розігрітій до 170 градусів духовці 30 хвилин.


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Готові кекси посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування бананових кексів від Лілії Цвіт: