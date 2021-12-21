Інколи так хочеться солоденького, але окрім бананів нічого не має. Ми пропонуємо вам приготувати швидкі та смачні бананові кекси. З ними справиться навіть дитина!

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Рецепт бананових кексів

Час: 40 – 50 хвилин

40 – 50 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 2 сирих курячих яйця;

– 120 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів банана;

– 220 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

У глибокому посуді подрібніть блендером яйця, цукор та м'яке вершкове масло в однорідну масу.

Додайте борошно та перемішайте тісто лопаткою.

Наповніть тісто паперові форми для кексів на 2/3.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Випікайте кекси в розігрітій до 170 градусів духовці 30 хвилин.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Готові кекси посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування бананових кексів від Лілії Цвіт: