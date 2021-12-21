Інколи так хочеться солоденького, але окрім бананів нічого не має. Ми пропонуємо вам приготувати швидкі та смачні бананові кекси. З ними справиться навіть дитина!
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Рецепт бананових кексів
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 12 штук
Приготування:
- У глибокому посуді подрібніть блендером яйця, цукор та м'яке вершкове масло в однорідну масу.
- Додайте борошно та перемішайте тісто лопаткою.
- Наповніть тісто паперові форми для кексів на 2/3.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Випікайте кекси в розігрітій до 170 градусів духовці 30 хвилин.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Готові кекси посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування бананових кексів від Лілії Цвіт: