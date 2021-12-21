Банановые кексы, которые может приготовить даже ребенок

21 декабря 2021 , 20:58
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Рецепт банановых кексов элементарен. Он прекрасно подойдет как для новичков в выпечке, так и для быстрого сладкого к чаю.

Иногда так хочется сладенького, но кроме бананов ничего нет. Мы предлагаем вам приготовить быстрые и вкусные банановые кексы. С ними справится даже ребенок!

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Рецепт банановых кексов

  • Время: 40-50 минут
  • Порции: 12 штук
Ингредиенты:
– 2 сырых куриных яйца;
– 120 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов банана;
– 220 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. В глубокой посуде измельчите блендером яйца, сахар и мягкое сливочное масло в однородную массу.

  2. Добавьте муку и перемешайте тесто лопаткой.

  3. Наполните тесто бумажные формы для кексов на 2/3.

Скриншот видео Лилии Цвит

  1. Выпекайте кексы в разогретой до 170 градусов духовке 30 минут.

Скриншот видео Лилии Цвит

  1. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления банановых кексов от Лилии Цвит:

 

Автор: Богданна Рибак