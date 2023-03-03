Банановые оладьи без сахара и глютена – рецепт Ярославского

3 марта 2023, 10:24
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Владимир Ярославский

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями особым рецептом банановых оладий без сахара и глютена.

Банановые оладьи без сахара и глютена будут смаковать до завтрака, а разницы с классическим вариантом вы даже не заметите.

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Такие оладьи отлично подойдут для тех, кто не употребляет сахар или глютен. Обязательно попробуйте быстро, вкусно и полезно!

Рецепт банановых оладий

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3
Ингредиенты:
– 2 банана;
– 1 большое куриное яйцо;
– 40 – 45 граммов овсяной муки;
– 3 грамма разрыхлителя для теста;
– молотая корица на кончике ножа.

Приготовление:

  • Бананы разминаем вилкой до однородной массы.
  • Овсяные хлопья мелеем в муку, или используем уже готовую.
  • В бананы добавляем яйцо, молотую корицу, разрыхлитель и перемешиваем.
  • Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом или маслом. Можно использовать кокосовое масло.
  • С помощью ложки выкладываем смесь и обжариваем на медленном огне с обеих сторон до готовности около 2 минут.
  • Подаем с медом, кленовым сиропом, сметаной или другим любимым вареньем.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак