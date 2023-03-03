Банановые оладьи без сахара и глютена будут смаковать до завтрака, а разницы с классическим вариантом вы даже не заметите.
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Такие оладьи отлично подойдут для тех, кто не употребляет сахар или глютен. Обязательно попробуйте быстро, вкусно и полезно!
Рецепт банановых оладий
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Бананы разминаем вилкой до однородной массы.
- Овсяные хлопья мелеем в муку, или используем уже готовую.
- В бананы добавляем яйцо, молотую корицу, разрыхлитель и перемешиваем.
- Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом или маслом. Можно использовать кокосовое масло.
- С помощью ложки выкладываем смесь и обжариваем на медленном огне с обеих сторон до готовности около 2 минут.
- Подаем с медом, кленовым сиропом, сметаной или другим любимым вареньем.
Приятного аппетита!