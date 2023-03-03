Бананові оладки без цукру і глютену смакуватимуть до сніданку, а різниці з класичним варіантом ви навіть не помітите.

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Такі оладки чудово підійдуть для тих, хто не вживає цукру чи глютену. Обов’язково спробуйте це швидко, смачно та корисно!

Рецепт бананових оладок

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 3

Приготування:

  • Банани розминаємо виделкою до однорідної маси.
  • Вівсяні пластівці мелемо в борошно, або використовуємо вже готове.
  • У банани додаємо яйце, мелену корицю, розпушувач та перемішуємо.
  • Розігріваємо сковорідку та змащуємо олією чи маслом. Можна використати кокосову олію.
  • За допомогою ложки викладаємо суміш і обсмажуємо на повільному вогні з обох сторін до готовності близько 2 хвилин.
  • Подаємо з медом, кленовим сиропом, сметаною чи іншим улюбленим варенням.

Смачного!