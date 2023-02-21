Сколько раз вы бы не готовили оладьи – они никогда не надоедают и смакуют абсолютно всем. Впрочем, чтобы не готовить каждый раз одно и то же, всегда можно экспериментировать с приложением к тесту.
Не пропустите 15 минут и готово: три рецепта сытных завтраков на любой вкус
Рецепт оладий с бананом
Время: 30 минут
Порций: 12 – 16 оладий
С оладьями утро всегда хорошее / Фото Wszystkiego Słodkiego
Приготовление:
- Кладем банан в миску и с помощью вилки делаем из него пюре.
- Добавляем муку с разрыхлителем, молоко и яйца. Взбиваем до образования однородного теста.
- Даем тесту несколько минут "отдохнуть".
- Выкладываем оладьи на разогретую сковородку.
- Жарим с двух сторон на среднем огне до готовности.
Приятного аппетита!