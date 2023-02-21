Скільки б разів ви не готували оладки – вони ніколи не набридають та смакують абсолютно усім. Втім, аби не готувати щоразу одне й те саме, завжди можна експериментувати з додатком до тіста.
Не пропустіть 15 хвилин і готово: три рецепти ситних сніданків на будь-який смак
Рецепт оладок з бананом
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 – 16 оладок
З оладками ранок завжди гарний / Фото Wszystkiego Słodkiego
Приготування:
- Кладемо банан в миску та з допомогою виделки робимо з нього пюре.
- Додаємо борошно з розпушувачем, молоко та яйця. Збиваємо до утворення однорідного тіста.
- Даємо тісту кілька хвилин "відпочити".
- Викладаємо оладки на розігріту сковорідку.
- Смажимо з двох боків на середньому вогні до готовності.
Смачного!