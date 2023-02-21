Скільки б разів ви не готували оладки – вони ніколи не набридають та смакують абсолютно усім. Втім, аби не готувати щоразу одне й те саме, завжди можна експериментувати з додатком до тіста.

Не пропустіть 15 хвилин і готово: три рецепти ситних сніданків на будь-який смак

Рецепт оладок з бананом

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 – 16 оладок

З оладками ранок завжди гарний / Фото Wszystkiego Słodkiego

Інгредієнти: – 1 великий банан;

– 200 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 250 грамів борошна;

– олія для смаження.

Приготування:

Кладемо банан в миску та з допомогою виделки робимо з нього пюре.

Додаємо борошно з розпушувачем, молоко та яйця. Збиваємо до утворення однорідного тіста.

Даємо тісту кілька хвилин "відпочити".

Викладаємо оладки на розігріту сковорідку.

Смажимо з двох боків на середньому вогні до готовності.

Смачного!