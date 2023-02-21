Идеальное начало дня: готовим блины с бананом

21 февраля 2023, 20:23
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Источник:

poprostupycha

Вкусный завтрак – залог удачного дня. Оладьи – это всегда хороший выбор, а вкусняшка с бананом – и подавно.

Сколько раз вы бы не готовили оладьи – они никогда не надоедают и смакуют абсолютно всем. Впрочем, чтобы не готовить каждый раз одно и то же, всегда можно экспериментировать с приложением к тесту.

Не пропустите 15 минут и готово: три рецепта сытных завтраков на любой вкус

Рецепт оладий с бананом

Время: 30 минут

Порций: 12 – 16 оладий

С оладьями утро всегда хорошее / Фото Wszystkiego Słodkiego

Ингредиенты:

1 большой банан;
– 200 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 250 грамм муки;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Кладем банан в миску и с помощью вилки делаем из него пюре.
  • Добавляем муку с разрыхлителем, молоко и яйца. Взбиваем до образования однородного теста.
  • Даем тесту несколько минут "отдохнуть".
  • Выкладываем оладьи на разогретую сковородку.
  • Жарим с двух сторон на среднем огне до готовности.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська