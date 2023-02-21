Идеальное начало дня: готовим блины с бананом

Вкусный завтрак – залог удачного дня. Оладьи – это всегда хороший выбор, а вкусняшка с бананом – и подавно.

Сколько раз вы бы не готовили оладьи – они никогда не надоедают и смакуют абсолютно всем. Впрочем, чтобы не готовить каждый раз одно и то же, всегда можно экспериментировать с приложением к тесту.

Не пропустите 15 минут и готово: три рецепта сытных завтраков на любой вкус

Рецепт оладий с бананом

Время: 30 минут

Порций: 12 – 16 оладий

С оладьями утро всегда хорошее / Фото Wszystkiego Słodkiego

Ингредиенты:

– 1 большой банан;

– 200 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 250 грамм муки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Кладем банан в миску и с помощью вилки делаем из него пюре.

Добавляем муку с разрыхлителем, молоко и яйца. Взбиваем до образования однородного теста.

Даем тесту несколько минут "отдохнуть".

Выкладываем оладьи на разогретую сковородку.

Жарим с двух сторон на среднем огне до готовности.

Приятного аппетита!