Очень трудно найти человека, который добровольно откажется от нежных панкейков, политых медом и усыпанных любимыми фруктами. Обычно их готовят на завтрак, чтобы получить не только заряд энергии, но и позитивное настроение на весь день.
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Рецепт панкейков с бананами
Время: до 30 минут
Порций: 12 панкейков
Любимый завтрак / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 125 грамм муки;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1 яйцо;
- 150 миллилитров молока;
- 1 спелый банан (измельченный до пюре);
- 1 чайная ложка масла для жарки.
Приготовление:
- Муку смешиваем с разрыхлителем. В центре делаем ямку и вбиваем в нее яйцо. Добавляем половину молока и перемешиваем в состояние густого теста.
- Одну ложку молока отставляем, остальное смешиваем с банановым пюре и добавляем в тесто. Хорошо перемешиваем.
- Сковороду разогреваем на среднем огне, немного смазываем растительным маслом.
- На горячую сковородку выливаем тесто маленькими порциями (приблизительно 2 десертные ложки). Готовим блины по 1,5 минуты с каждой стороны.
- Подаем на стол с любимыми приложениями и фруктами.
Приятного аппетита!