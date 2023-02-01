Очень трудно найти человека, который добровольно откажется от нежных панкейков, политых медом и усыпанных любимыми фруктами. Обычно их готовят на завтрак, чтобы получить не только заряд энергии, но и позитивное настроение на весь день.

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Рецепт панкейков с бананами

Время: до 30 минут

Порций: 12 панкейков

Любимый завтрак / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 125 грамм муки;
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
  • 1 яйцо;
  • 150 миллилитров молока;
  • 1 спелый банан (измельченный до пюре);
  • 1 чайная ложка масла для жарки.

Приготовление:

  1. Муку смешиваем с разрыхлителем. В центре делаем ямку и вбиваем в нее яйцо. Добавляем половину молока и перемешиваем в состояние густого теста.
  2. Одну ложку молока отставляем, остальное смешиваем с банановым пюре и добавляем в тесто. Хорошо перемешиваем.
  3. Сковороду разогреваем на среднем огне, немного смазываем растительным маслом.
  4. На горячую сковородку выливаем тесто маленькими порциями (приблизительно 2 десертные ложки). Готовим блины по 1,5 минуты с каждой стороны.
  5. Подаем на стол с любимыми приложениями и фруктами.

Приятного аппетита!