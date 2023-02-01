Дуже важко знайти людину, яка добровільно відмовиться від ніжних панкейків, политих медом та посипаних улюбленими фруктами. Зазвичай їх готують на ранок, аби отримати не лише заряд енергії, а й позитивний настрій на весь день.

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Рецепт панкейків з бананами

Час: до 30 хвилин

Порцій: 12 панкейків

Улюблений сніданок / Фото Pexels

Інгредієнти:

125 грамів борошна;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1 яйце;

150 мілілітрів молока;

1 стиглий банан (подрібнений до пюре);

1 чайна ложка олії для смаження.

Приготування:

Борошно змішуємо з розпушувачем. У центрі робимо ямку та вбиваємо у неї яйце. Додаємо половину молока та перемішуємо до стану густого тіста. Одну ложку молока відставляємо, решту змішуємо з банановим пюре та додаємо до тіста. Добре перемішуємо. Сковорідку розігріваємо на середньому вогні, трішки змащуємо олією. На гарячу сковорідку виливаємо тісто маленькими порціями (приблизно 2 десертні ложки). Готуємо млинці по 1,5 хвилини з кожного боку. Подаємо до столу з улюбленими додатками та фруктами.

Смачного!